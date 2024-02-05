Вероятная отставка Залужного: в Раде сказали, что об этом думают

Последние несколько дней в медиа активно распространяется информация, что вскоре в Украине произойдет замена Главнокомандующего. В Верховной Раде отреагировали на сообщения о вероятном увольнении действующего Главкома.

В украинском парламенте отметили, что за кадровые решения относительно высшего военного руководства страны полностью отвечает президент Зеленский.

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Что сказали в Раде

Так, журналисты поинтересовались у первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, что ему известно о возможной отставке Залужного.

Нардеп в свою очередь ответил, что решение таких вопросов – это компетенция главы государства.

Президент Украины принимает те кадровые решения, которые считает нужным,

– подчеркнул Корниенко.

Что говорил сам Зеленский

В интервью итальянским СМИ президент Украины впервые ответил, рассматривает ли он увольнение Главнокомандующего.

Зеленский не упомянул фамилии Залужного прямо. Он лишь намекнул, что украинцев ждут изменения.

Кроме того, президент отметил, что отставка того или иного украинского чиновника – это кадровый вопрос внутри нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что он размышляет над перезагрузкой. Ранее BBC написало, что Зеленский якобы неоднократно готовил отставку Залужного для того, чтобы перезагрузить всю систему органов обороны Украины.

Потенциальная отставка Залужного: что известно