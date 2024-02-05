Вероятная отставка Залужного: в Раде сказали, что об этом думают
Источник:"Укринформ"
Последние несколько дней в медиа активно распространяется информация, что вскоре в Украине произойдет замена Главнокомандующего. В Верховной Раде отреагировали на сообщения о вероятном увольнении действующего Главкома.
В украинском парламенте отметили, что за кадровые решения относительно высшего военного руководства страны полностью отвечает президент Зеленский.
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Что сказали в Раде
Так, журналисты поинтересовались у первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, что ему известно о возможной отставке Залужного.
Нардеп в свою очередь ответил, что решение таких вопросов – это компетенция главы государства.
Президент Украины принимает те кадровые решения, которые считает нужным,
– подчеркнул Корниенко.
Что говорил сам Зеленский
В интервью итальянским СМИ президент Украины впервые ответил, рассматривает ли он увольнение Главнокомандующего.
Зеленский не упомянул фамилии Залужного прямо. Он лишь намекнул, что украинцев ждут изменения.
Кроме того, президент отметил, что отставка того или иного украинского чиновника – это кадровый вопрос внутри нашей страны.
Глава государства подчеркнул, что он размышляет над перезагрузкой. Ранее BBC написало, что Зеленский якобы неоднократно готовил отставку Залужного для того, чтобы перезагрузить всю систему органов обороны Украины.
Потенциальная отставка Залужного: что известно
- 29 января украинские СМИ и телеграм-каналы начали писать о том, что Залужного, мол, уже уволили с должности Главкома.
- В то же время в Офисе Президента эти слухи опровергли.
- Впрочем, ряд иностранных СМИ предположил, что отставку Залужного таки готовят. В частности, The New York Times написал, что вопрос увольнения Главкома отложили из-за того, что эта информация просочилась в сеть. Кроме того, издание отмечало, что, мол, Залужному еще не нашли замены.
- The Economist заявлял о том, что 29 января таки состоялась встреча генерала и президента. На ней Залужному предложили должность секретаря СНБО, но он отказался. Кроме того, журналисты уже выбрали вероятных претендентов на должность Главнокомандующего. Ими назвали генералов Александра Сырского и Кирилла Буданова.
- В США, как в Пентагоне, так и Белом доме, подчеркнули, что вопрос замены Главкома – внутреннее дело Украины, и американцы не должны в него вмешиваться.
- Журналисты Bloomberg тем временем назвали причины возможного конфликта Зеленского и Залужного. Президента якобы разозлила статья Главкома в The Economist, где тот признал, что война в Украине зашла в тупик. В то же время глава государства настаивал, что страна еще может осуществить прорыв. Кроме того, чиновники имеют разногласия по вопросу мобилизации.