Наступил переломный момент: эксперт рассказал, кто в России хочет избавиться от Путина

В издании Forbes высказали предположение, что в течение следующих 3 лет Владимира Путина могут отстранить от власти. Ситуация, сложившаяся сейчас вокруг российских властей, действительно соответствует таким сообщениям.

Об этом "24 Каналу" рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что шансы российского диктатора и в дальнейшем оставаться президентом только уменьшаются. Он теряет авторитет не только среди россиян.

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Кто в России хочет избавиться от Путина?

По словам политического эксперта, Путин уже не может гарантировать безопасность своим гражданам. В стране возмущаются, в частности, из-за украинских ударов. Более того, уже сейчас общественный договор между диктатором, спецслужбами и российскими олигархами разрушен.

Промышленники и магнаты в России видят, как их бизнес, активы, деньги, которые они украли у россиян, тают. Они строили заводы, инвестировали в них, а их активы с каждым днем обесцениваются. Поэтому они мыслят стратегически – понимают, что шансы Путина выиграть войну утрачены.

Для них он эту войну уже проиграл. Даже Набиуллина "пошла на разрыв" с Путиным. Он сказал, что ставка должна быть максимум 10%, а она возразила против снижения ставки из-за возможности стагфляции. То есть если уже на таком уровне начинается спор с Путиным, это переломный момент,

– подчеркнул он.

Политический эксперт об отстранении Путина: смотрите видео

Городной добавил, что люди в окружении российского диктатора все меньше к нему прислушиваются. На фоне этого действительно могут предприниматься определенные действия, направленные на то, чтобы отстранить его от власти.