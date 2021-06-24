Не нашли нарушений: отстраненные после решения СНБО львовские таможенники снова работают

Совет нацбезопасности и обороны провел заседание 2 апреля, после чего от работы отстранили более 100 работников таможни. Часть из них уже вернули на места работы.

Среди отстраненных были и 46 работников Галицкой таможни – из-за причастности к коррупции и контрабанде. Сейчас они все вернулись к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Ранее "Это экономический терроризм против Украины": СНБО ввела санкции против ТОП-10 украинской контрабанды

Дисциплинарные производства против отстраненных закрыли

Во время проверки их деятельности нарушений не обнаружили. Таким образом закрыли все дисциплинарные дела против 46 человек.

В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности,

– сказала в ГМС.

В отношении 22 должностных лиц дисциплинарные производства продолжены.

Зеленский анонсировал законодательные изменения по борьбе с контрабандой

Ранее ГМС закрыла дисциплинарные производства в отношении двух заместителей начальника Галицкой таможни Владимира Цабака и Ярослава Скоромного. Их тоже отстранили от работы в начале апреля этого года по подозрению в коррупции и контрабанде.

Отметим, что сразу после заседания СНБО 2 апреля президент Зеленский выступил с видеообращением. Он рассказал о масштабах контрабанды в Украине. Глава государства анонсировал масштабные законодательные изменения, результатом которых станет криминализация недостоверного таможенного декларирования.