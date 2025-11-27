В США растет недовольство Уиткоффом

С тем, как Дональд Трамп подходит к дипломатии и отношениям с Россией, ему нужен человек, которого любят и принимают в Москве. Об этом пишет Остап Ярыш, информирует 24 Канал.

Тем более, что Уиткофф – многолетний друг и партнер Трампа, и президент ему доверяет. Последний комментарий Трампа о том, что разговор Уиткоффа с Сергеем Ушаковым – это "стандартный способ вести переговоры" вполне отражает этот подход.

Впрочем, в Конгрессе растет недовольство методами администрации в течение последней недели. Хотя публично поддержка мирного процесса остается, значительная часть законодателей из обеих партий хотят видеть большего привлечения Марко Рубио к дипломатическим усилиям.

Брайан Фицпатрик (республиканец) публично озвучил это мнение.

Грегори Микс (демократ) заявил, что Виткофф "в постели" с русскими.

Тед Лю (демократ) назвал Уиткоффа предателем.

Дон Бейкон (республиканец) призвал к его отстранению.

Это накладывается на общее недовольство многих конгрессменов и сенаторов тем, как Белый дом в целом подходит к работе с ними. Пока что это недовольство по большей части озвучивают в частном порядке. Но, думаю, что чем ближе к промежуточным выборам (они запланированы на ноябрь 2026 года), тем чаще мы будем слышать это открыто.