Клоуны в шапито: россияне устроили истерику из-за ухода армии оккупантов из Херсона

9 ноября появилась информация, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступать к отводу русских войск из Херсона за реку Днепр. То есть оккупанты покидают город.

У россиян "подгорает" из-за отвода войск из Херсона

Очевидно, что россияне уже успели прокомментировать очередные "удачные" решения военного командования своей страны. У них по-настоящему подгорает, ведь их уверяли, что "Россия в Херсоне навсегда". В разных телеграм-каналах они критикуют такие действия и возмущаются.

Детали Россия заявила, что выводит войска из Херсона

Россияне шокированы действиями командования, удивляются, для чего тогда было вообще заходить в город, чтобы потом "сдать" его. Упоминают в комментариях и о своем президенте – "как верить Путину после такого слива?".

Вот несколько комментариев "русских":

"позор";

"опять отступление";

"изменники";

"шапито, а не командование";

"зачем тогда был референдум?";

"когда Крым и Донбасс сдадим?";

"побеждали, побеждали, побежали и побежали, какое конч*ное".

В то же время, есть и те среди россиян, которые считают, что такие действия это "заманивание хохлов".

Как россияне реагируют на заявление об отводе войск из Херсона / Скриншот из соцсетей



Олешковский городской глава Евгений Рыщук также прокомментировал ситуацию. В своем телеграм-канале он опубликовал реакцию "поклонников россии" в Херсоне.



Реакция поклонников России в Херсоне / Фото из телеграма Евгения Рыщука

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко написал, что российские пропагандисты массово закрывают комментарии в постах о Херсоне.

Это замечательно, это просто замечательно,

– подытожил он.

Шойгу приказал покинуть оккупантам Херсон

9 ноября появилась информация, что оккупанты покидают Херсон. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступать к отводу русских войск за реку Днепр.

Шойгу заявил, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время они сохранят жизнь своих военных и боеспособность группировки войск. В результате глава Минобороны РФ утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

По словам командующего российскими войсками в Украине Сергей Суровикина, маневр войск будет совершен в ближайшие сроки. Он сказал, что соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Также в одном из заявлений сообщили, что эвакуировали 115 тысяч человек из Херсонской области. В РосСМИ заявляют, что это все желающие, однако, очевидно, что такие действия были совершены насильно.

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