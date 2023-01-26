В ВСУ объяснили необходимость вывести войска из Соледара
Уход украинских войск из Соледара произошел по плану на заранее подготовленные позиции. Главной целью было сохранение личного состава.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враждебная пропаганда пытается показать отчаяние в рядах ВСУ.
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"Соледар благодаря усилиям информационных структур врага пытались превратить в элемент отчаяния для украинцев и элемент подъема для своей шовинистической публики", – считает Череватый.
По словам спикера, на самом деле состоялся плановый поэтапный уход из города на заранее подготовленные позиции с целью сохранения личного состава.
Перед этим врагу были нанесены колоссальные потери, которые могут сравниться с двумя чеченскими войнами. Враг не смог прорвать нашу оборону, чтобы двигаться в сторону Краматорска и Славянска. Также он не смог окружить наши войска,
– сообщил представитель ВСУ.
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Провокации русской пропаганды
Сергей Череватый рассказал, что произошло много информационных провокаций. В частности, о том, что были споры в военном командовании по Соледару – кто-то предлагал отступать, а кто-то – оставаться.
"Это все было развеяно, потому что любой человек, занимающийся военным делом, понимает, что главный принцип в государстве – это что в армии действует единоначалие и жесткая субординация", - пояснил спикер.
Череватый сообщил, что существует орган, в котором принимаются решения во время войны и у каждого есть право голоса – это Ставка верховного главнокомандующего, которая проходит по несколько раз в неделю. По его мнению, заявление командования об отступлении из Соледара разбивает российские нарративы о какой-то раздробленности.
У нас сегодня наверняка одно из лучших военных командований современности, решения принимаются своевременные, с целью сохранения наших сил и так, что враг имеет колоссальные потери,
– уверен спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Сергей Череватый рассказал, что согласно перехватам разговоров врага, их личный состав "в шоке" от победы под Соледаром, поэтому ее в полной мере можно назвать Пировой.
Уход украинских войск из Соледара
- В ВСУ 25 января официально сообщили, что силы обороны отошли от Соледара в Донецкой области, чтобы сохранить жизнь личного состава.
- Сергей Череватый отметил, что украинские военные вышли не хаотично, а организованно, под прикрытием и максимально скрытно. Не было никакой паники, бегства, оцепления, массового взятия в плен.
- По мнению военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, отступление из Соледара не будет иметь серьезных последствий. По его словам, россияне положили в боях за город тысячи жизней, а в войне победит тот, кто сохранит свою армию.