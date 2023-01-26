В ВСУ объяснили необходимость вывести войска из Соледара

Уход украинских войск из Соледара произошел по плану на заранее подготовленные позиции. Главной целью было сохранение личного состава.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враждебная пропаганда пытается показать отчаяние в рядах ВСУ.

К теме В ВСУ спрогнозировали, насколько реальна угроза, что россияне пойдут на Бахмут с двух сторон

"Соледар благодаря усилиям информационных структур врага пытались превратить в элемент отчаяния для украинцев и элемент подъема для своей шовинистической публики", – считает Череватый.

По словам спикера, на самом деле состоялся плановый поэтапный уход из города на заранее подготовленные позиции с целью сохранения личного состава.

Перед этим врагу были нанесены колоссальные потери, которые могут сравниться с двумя чеченскими войнами. Враг не смог прорвать нашу оборону, чтобы двигаться в сторону Краматорска и Славянска. Также он не смог окружить наши войска,

– сообщил представитель ВСУ.

Враг понес страшные потери под Соледаром: смотреть видео

Провокации русской пропаганды

Сергей Череватый рассказал, что произошло много информационных провокаций. В частности, о том, что были споры в военном командовании по Соледару – кто-то предлагал отступать, а кто-то – оставаться.

"Это все было развеяно, потому что любой человек, занимающийся военным делом, понимает, что главный принцип в государстве – это что в армии действует единоначалие и жесткая субординация", - пояснил спикер.

Череватый сообщил, что существует орган, в котором принимаются решения во время войны и у каждого есть право голоса – это Ставка верховного главнокомандующего, которая проходит по несколько раз в неделю. По его мнению, заявление командования об отступлении из Соледара разбивает российские нарративы о какой-то раздробленности.

У нас сегодня наверняка одно из лучших военных командований современности, решения принимаются своевременные, с целью сохранения наших сил и так, что враг имеет колоссальные потери,

– уверен спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Сергей Череватый рассказал, что согласно перехватам разговоров врага, их личный состав "в шоке" от победы под Соледаром, поэтому ее в полной мере можно назвать Пировой.

Уход украинских войск из Соледара