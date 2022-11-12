Россияне уничтожили телебашню в Херсоне

В сети появляется все больше фото и видео ситуации в городе. На некоторых из них видно, что телебашня упала в сторону парка, и сейчас лежит поперек.

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Телебашня в Херсоне действительно была взорвана. Она лежит на земле. Это соответствует действительности,

– сказала начальник военной администрации Галина Лугова.

Она подчеркнула, что сейчас происходят шаги по возобновлению украинской связи. Ведь, по ее словам, оккупанты уничтожили полностью локации, где были наши мощные связные станции.

Разрушенная телебашня / Фото с телеграма Медиаплатформы "Вверх"; местные телеграм-каналы

Как выглядит сейчас телебашня: видео

В Херсонской области появилось украинское телевидение

На деоккупированных территориях Херсонской области начинают появляться блага цивилизации, которые были недоступны при оккупации, например, украинское телевидение. Кирилл Тимошенко отметил, что врагу не удалось взорвать все телевизионные антенны, поэтому уже сейчас для херсонцев становятся доступны украинские каналы. Он отметил, что сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2.

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