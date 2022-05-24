Отступление от рубежей без стратегического характера, – Андрусив о выходе из Светлодарска
Источник:телеграм-канал Виктора Андрусива
Украинская армия активно реализовывает маневровную оборону. В частности, сейчас эта стратегия работает в Светлодарске, что в Донецкой области.
Как объяснил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, никакой "измены" в отступлении наших ВСУ из Светлодарска и Мироновского нет.
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Андрусив подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины используют маневровную оборону. Это значит, что наши бойцы не держатся за конкретные населенные пункты, а стремятся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил.
Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не имеющих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Целью было избежать возможного оцепления и значительных потерь. Также возможно еще несколько отступов, для выравнивания фронта. Тоже без измены,
– отметил советник министра внутренних дел.
Он добавил, что ситуация на Донбассе сейчас тяжелая, но не критична. Наших сил на сегодня достаточно.
Оккупанты захватили Светлодарск
Утром 24 мая оккупанты вошли в Светлодарск Донецкой области и повесили российский триколор над зданием городской администрации. Эту информацию журналистам подтвердил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко. По улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.
Жители сообщили, что большого присутствия оккупантов не видят – ходят небольшие группы по 5 человек. 23 мая россияне захватили соседний поселок Мироновский.
Какова ситуация на фронте на вечер 24 мая
- По данным Генерального штаба ВСУ, на Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий. Там враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск. Кроме того, оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
- На Северском направлении враг продолжает принимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области.
- На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман.
- На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.
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