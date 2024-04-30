В Минюсте объяснили, действительно ли Украина отступила от отдельных прав и свобод человека

Не так давно волну возмущения и обсуждений вызвало заявление об отступлении Украины от обязательств по Конвенции о защите прав человека. Впоследствии выяснилось, что данное обновление является регулируемым отчетом Минюста.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, они просто уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его. Он также отметил, что Украина никоим образом не приостанавливала защиту прав человека.

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"Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот"

Сообщение о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году – это часть наших международных обязательств,

– пояснил Малюська.

По его словам, подобные сообщения направляются с 2015 года. Он также отметил, что это обычная практика для стран, которые ведут войну.

В апреле 2024 Минюст наоборот пересмотрел перечень ограничений, которые действуют и уменьшил его.

"Еще раз: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – пересмотрела и забрала предостережения об ограничении определенного набора прав", – отметил министр.

Реакция МИД

Также свой комментарий дали в пресс-службе МИД относительно регулярного информирования об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека.

Там заявили, что МИД Украины регулярно направляет международным организациям информацию об отступлении от обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также по Международному пакту о гражданских и политических правах.

Информирование осуществляется на регулярной основе после продления срока действия военного положения в Украине. В апреле 2024 Украина в очередной раз уточнила перечень существующих ограничений и уменьшила его. Это информирование стало уже двадцатым с 2015 года,

– отметили в министерстве.

Также там добавили ссылки на все сообщения, которые сделала Украина по отступлению от обязательств:

Совет Европы

ООН

О каких положениях идет речь

В регионах где введено военное положение, военное руководство может применять ряд ограничений и мер правового режима военного положения.

Эти меры включают принудительное изъятие частного и коммунального имущества для нужд государства, установление комендантского часа, ограничение свободы передвижения, проведение осмотров и запрет мирных собраний. Эти ограничения касаются также выбора места жительства и возможности изменения его без соответствующего разрешения.

Такие меры требуют отступления от определенных обязательств, предусмотренных международными документами по правам человека, в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Это отступление обусловлено особыми обстоятельствами, включая военное положение и военную агрессию России против Украины.

Важно отметить, что Украина, как государство-член Совета Европы, обязана соблюдать нормы прав человека, установленных Конвенцией. Однако в контексте военного положения и обстоятельств, связанных с военной агрессией, государство имеет право на аргументированный отход от некоторых обязательств.