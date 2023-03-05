До границ России или дальше, - Пригожин пожаловался, что отступление наемников "разрушит весь фронт"

Пригожин не упускает никакого случая пожаловаться и напомнить о ЧВК "Вагнера". На этот раз он спрогнозировал, что ждет Россию, если вагнеровцы отступят от Бахмута.

Об этом он говорит в ролике, активно распространяемом в сети, передает 24 Канал. Однако совершенно непонятно, когда и где он его снимал. Да и само видео выложил не Пригожин. Как бы там ни было, но оно стоит внимания.

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Пригожин боится отступления от Бахмута

"Повар Путина" убежден, что его бойцы не должны отступать от Бахмута. Если они это сделают, то своими же действиями разрушат фронт. И боится Пригожин, что в этом Кремль очень быстро найдет крайних.

Если ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то весь фронт посыплется... Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатываются, то в истории происходит такая ситуация: понятно, что фронт посыплется до российских границ, может, и дальше посыплется,

– жалуется он.

Пригожин прогнозирует ход событий на фронте: смотрите видео

Поскольку Пригожин очень переживает за себя, уже знает, кого обвинит высшее военное руководство России. По словам "повара Путина", крайними в этом случае будут именно вагнеровцы. Собственно, своими словами он пытался мотивировать минобороны возобновить поставки боеприпасов. Ведь если ведомство этого не сделает, то вагнеровцам действительно придется отойти.

И чтобы как-то аргументировать необходимость оставаться у Бахмута, Пригожин решил напомнить об "эффекте пружины". Более того, пожаловался на то, что отступлением однозначно воспользуются украинские военные и продвинутся на территорию "ЛНР", где сначала "сметут" Луганск и Сорокино, а затем и на Россию выйдут. Учитывая все это, он еще предположил, что такое развитие событий позволит также деоккупировать Крым.

Пригожин довольно непоследовательный мужчина. Он жалуется на отсутствие боеприпасов от российского минобороны. Но это не мешает ему продолжать вербовку бойцов.

На кого Пригожин переключился после зеков

В Институте по изучению войны отметили, что со 2 по 4 марта ЧВК "Вагнера" открыли по меньшей мере три рекрутинговых центра. Работают они на базе российских спортивных клубов.

Уже известно, что за эти несколько дней рекрутинговые центры Вагнера начали базироваться на основе спортивных комплексов:

"Динамо" в Самаре;

"Антарес" в Ростове;

здания Федерации бокса России в Тюмени.

Но это еще не всё. Напомним, что накануне в Санкт-Петербурге свои двери открыл молодежный клуб "Вагнерёнок".