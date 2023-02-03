Как отсутствие успехов на фронте может оказывать влияние на помощь от Запада

Наибольший риск кампании 2023 года для нас это то, что это может быть кампания без значительных изменений и результатов. То есть, что линия фронта не изменится радикально в нашу пользу.

Наибольшие риски для фронта в новом году

Предпосылки для этого, к сожалению, есть.

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Московиты делают первый шаг и начинают новые наступательные действия. Скорее всего, они истощатся до достижения масштабных целей. Ведь наступление – самая тяжелая форма действий.

Но и нас ответные действия истощат в значительной степени. Наибольший риск – это либо сожжение в обороне того, что нам пообещали с начала 2023 года, либо то, что мы обещанное не освоим вовремя. Как следствие отбросить ослабленных московитов будет нечем. Получается патовая ситуация.

Это будет работать против нас. Если мы не сгенерируем в течение 6 – 9 месяцев успеха на фронте, будет труднее удерживать внимание и давать аргументы тем на Западе, кто за увеличение помощи, чтобы относительно быстро закончить войну.

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Очень хочется ошибаться с этими оценками. Хочется, чтобы после ослабления врага в пределах безрезультатного наступления провели свое успешное наступление.

Но, к сожалению, есть определенные предпосылки для пессимизма: