Как отсутствие успехов на фронте может оказывать влияние на помощь от Запада
Источник:Николай Белесков
Наибольший риск кампании 2023 года для нас это то, что это может быть кампания без значительных изменений и результатов. То есть, что линия фронта не изменится радикально в нашу пользу.
Наибольшие риски для фронта в новом году
Предпосылки для этого, к сожалению, есть.
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Московиты делают первый шаг и начинают новые наступательные действия. Скорее всего, они истощатся до достижения масштабных целей. Ведь наступление – самая тяжелая форма действий.
Но и нас ответные действия истощат в значительной степени. Наибольший риск – это либо сожжение в обороне того, что нам пообещали с начала 2023 года, либо то, что мы обещанное не освоим вовремя. Как следствие отбросить ослабленных московитов будет нечем. Получается патовая ситуация.Это будет работать против нас. Если мы не сгенерируем в течение 6 – 9 месяцев успеха на фронте, будет труднее удерживать внимание и давать аргументы тем на Западе, кто за увеличение помощи, чтобы относительно быстро закончить войну.
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Очень хочется ошибаться с этими оценками. Хочется, чтобы после ослабления врага в пределах безрезультатного наступления провели свое успешное наступление.
Но, к сожалению, есть определенные предпосылки для пессимизма:
- первое – это то, что московитам ракетным террором удалось сместить фокус внимания по международной технической помощи. Как следствие получения новых партий брони и артиллерии переместилось на более позднее время, чем могло быть;
- второе – это то, что наши бойцы истощаются. Бои на окраине Бахмута являются подтверждением.