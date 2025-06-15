Как в 90-х: Россия переживает новую волну масштабного "оттока мозгов" среди ученых

Россия стремительно теряет своих ученых: ежегодно из страны выезжает около 1% исследователей. Такого масштаба "оттока мозгов" не наблюдали еще с конца 1990-х.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Как происходит отток мозгов в России

За последние шесть лет Россию покинули более 60 тысяч ученых, прежде всего речь идет о специалистах в области физики, информатики, астрономии и математики.

Чаще всего российские ученые переезжают в Германию, США и Швейцарию. В последнее время добавляются и новые направления – Армения, ОАЭ и Казахстан.

Причина – российских ученых физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям,

– сообщили в СВР.

Среди погибших были в частности разработчик ракетного комплекса "Искандер", конструктор ГКБ "Марс" и кандидат технических наук, ставший жертвой черных риелторов.

Немало случаев также заканчиваются приговорами: например, 77-летнего физика осудили за "госизмену", а гидролога – за "убийства 20-летней давности".

В Службе внешней разведки подчеркнули, что научная среда в России теперь погружается в изоляцию, страх и деградацию, ведь политика Кремля системно уничтожает науку.

Напомним, недавно стало известно, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров стал академиком Российской академии наук. По данным СМИ, он попал в отделение наук о Земле по направлению горные науки.