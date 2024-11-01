Чтобы двигаться на Покровск: Свитан сказал, где россияне могут готовиться к наступлению

Российские оккупанты подтягивают технику и уже провели успешную операцию вблизи Левадного. Цель – восстановить контроль над Времовским выступом.

Далее, как предположил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, россияне попытаются выйти к Большой Новоселке и двигаться на Покровск.

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Какие планы имеет противник относительно Времовского выступления

В 2023 году Силы обороны Украины срезали вклинение врага неподалеку Времовки. Россияне будут пытаться его вернуть, выйти к Большой Новоселке и уже оттуда давить на Покровск.

Цель противника неизменна – выйти на административные границы Донецкой области. Движение по Времовскому выступу является одним из механизмов достижения этой цели.

Россияне уже начали движение. Несколько месяцев собирались. Создавали определенные группировки, готовились. Сейчас технику подтянули. Недавно провели успешную операцию в районе Левадного,

– отметил Роман Свитан.

Левадное расположено на границе Запорожской и Донецкой областей. Если двигаться на север, примерно в 10 километрах начинается Днепропетровщина.

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Противодействие российским планам уже началось. Удары по порту в Бердянске и логистических цепях и военных хабах в Мариуполе – это как раз препятствование подготовке к наступлению на Времовском выступе.

Интересно! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что основная фаза наступления начнется, когда россияне выйдут на опорную линию.

Где расположен Времовский выступ: смотрите на карте