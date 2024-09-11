Оттуда взлетают Ту-95: в России заявили об атаке дронов на аэродром "Оленья"

Россияне заявили, что беспилотники 11 сентября пытались атаковать военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Оккупанты заявили якобы о "сбивании" 2 дронов.

Об этом пишут российские телеграм-каналы. Из-за атаки дронов также срочно остановили работу аэропорта Мурманска и Апатитах, передает 24 Канал.

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Россияне заявили о попытке атаки на "Оленью"

Оккупанты заявили, что 11 сентября беспилотники якобы пытались атаковать военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Российские пропагандисты пишут, что якобы сбили 2 дрона в районе поселка Высокий.

Россияне уже заявили, что дроны летели атаковать именно "Оленью". Заметим, что именно с этого аэродрома взлетают борта стратегической авиации Ту-95 и Ту-22М3, которые являются носителями крылатых ракет. Их оккупанты используют для атак на мирные украинские города.

Где расположен аэродром "Оленья": смотрите на карте

К слову, в сети сообщали об активности беспилотников в Мурманской области и днем ранее, 10 сентября. Вечером в сети начала распространяться информация, мол, вблизи аэродрома "Оленья" фиксируются беспилотники неустановленного типа.

Другие мониторинговые каналы пишут, что на “Оленье” якобы происходит транспортировка крылатых ракет, а часть самолетов дальней авиации могут готовиться к будущим ударам. Однако, пока никакой официальной информации о подготовке врага к новой атаке нет.

Аэродром "Оленья" ранее уже атаковали дроны. Так, 27 июля 2024 года дроны Сил обороны Украины преодолели более 1800 километров и атаковали аэродром. Как сообщали в разведке, тогда были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3. Один борт получил пробоины верхней части фюзеляжа, а другой борт – технические повреждения, которые не раскрывались публично.