Отвечают на запрос общества о справедливости и возмездии, – эксперт о деле Шуфрича

"Кейс Шуфрича" еще раз продемонстрировал: тех, кто звал войну в Украину, ждет наказание от Службы безопасности Украины.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, СБУ запускает для Нестора Шуфрича новый счетчик.

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"Он значительно серьезнее предыдущих счетчиков мордобоя. Как показывает практика, суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам службы. Поэтому новый счетчик от СБУ пойдет для Шуфрича на годы", – подчеркивает Голобуцкий.

Он отметил, что на фото обысков СБУ Шуфрич выглядел совершенно невредимым, хотя и грустным.

Не радовали ни разнообразные мундиры, ни российские медальки, ни многочисленные двуглавые орлы. Кстати, само их наличие свидетельствует: Шуфрич не ожидал "гостей". СБУ собрала доказательства до того, как нардеп что-то заподозрил. Уверен, что если бы Нестор Иванович почувствовал запах жареного – убегал бы за границу,

– акцентирует политолог.

Голобуцкий также добавил, что "кейс Шуфрича" очень важен в современных реалиях.

Такие дела отвечают на один из главных общественных запросов: запрос на справедливость и возмездие. Почему этот процесс в случае Шуфрича происходит не быстро? Нестора Ивановича многие годы подозревали в прямой работе на Россию, но это требовало юридического обоснования. "Председатель комитета по вопросам свободы слова" удачно косил под оппозиционера, в том числе в Европе. Однако впервые доказательства прямой работы на Россию были собраны,

– резюмирует эксперт.

Напомним, что утром 15 сентября сотрудники СБУ пришли с обыском к народному депутату Нестору Шуфричу. Ему сообщили о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).