Отвести войска и поставить на границе россиян: предложение Армении Азербайджану

Армения готова отвести свои войска от границы с Азербайджаном, если на такой же шаг согласится и Баку. На самой границе Ереван предлагает разместить росийcьких пограничников.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Пока армянская сторона ожидает договоренностей сопредседателей Минской группы ОБСЕ с азербайджанской властью.

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Ереван принимает предложение Минской группы ОБСЕ

Именно в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали снизить эскалацию и начать переговоры по демаркации границы.

Логика шагов, указанных в предложении сопредседателей, принципиально приемлема для нас. Правительство Армении решительно настроено идти этим путем, и мы готовы в любой момент отвести войска. Ждем договоренностей сопредседателей МГ ОБСЕ по Баку, чтобы одновременно сделать это,

– сказал Пашинян.

Также в Ереване заявили, что готовы к дальнейшим переговорам по урегулированию в Нагорном Карабахе. Один из приоритетных вопросов для решения – возвращение пленных.

Азербайджан взял в плен 6 армянских военных

Отметим, что 27 мая Азербайджан взял в плен 6 армянских военных. В Баку говорят, что они якобы минировали пути к азербайджанским позициям. В Ереване это назвали дезинформацией, говорят, что их военные находились на своей территории и выполняли инженерные работы.

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Уже 28 мая Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций. Из-за этого ранения якобы получил 1 военный. Однако в Ереване, опять-таки, эти данные назвали ложными.