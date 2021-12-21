В ответ на "гарантии безопасности" США передадут России свой список претензий

У Соединенных Штатов Америки есть свой список обеспокоенностей. И Белый дом намерен выразить их Кремлю.

Так сейчас планирует ответить администрация Джо Байдена по требованию России по поводу скандальных "гарантий безопасности". Об этом на брифинге 20 декабря говорил спикер Госдепа США Нед Прайс.

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В МИД России 20 декабря сделали заявление: мол, Кремль настаивает, чтобы НАТО документально гарантировало, что не будет расширяться на Восток (а значит – не примет к себе Украину). Более того, россияне хотят срочного ответа.

Вскоре в этот же день на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс сказал, что США представят России свой список обеспокоенностей в ответ на требования "гарантий безопасности". Прайс также подчеркнул, что Белый дом пока не видит с российской стороны шагов, свидетельствующих о деэскалации ситуации у границ Украины.

Как все знают, Россия озвучила свой список беспокойств из-за действий США и НАТО. Мы, вместе с европейскими союзниками и партнерами, намерены представить свои беспокойства действиями России. Действиями, которые, как мы видим, вредят нашим общим интересам и ценностям,

– заявил Прайс.

Еще он добавил, что никаких переговоров по безопасности Европы без участия стран Европы между США и Россией не будет. Однако даже какой-либо конкретной информации о таких контактах пока нет (вероятно, это намек на то, что "срочного ответа", которого требовала Россия, со стороны США не будет): "Когда у нас будет дополнительные подробности относительно того, как будем это все обсуждать, тогда и сообщим".

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