Ответ лукашенко: в приграничных с беларусью областях стартовал "Северный ураган"

На границе Украины и беларуси начались тактико-специальные учения "Северный ураган – 2022". В них приняли участие бойцы Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и ТРО.

Учения продолжаются в Житомирской, Ровенской и Волынской области. 8 сентября бойцы отрабатывали активную фазу тренировок.

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На границе с Беларусью начались украинские военные учения

В министерстве внутренних дел рассказали, что тактико-специальные учения подразделений МВД и сил ТРО проходят в регионах, граничащих с Беларусью.

Согласно легенде учений, правоохранители и военные отрабатывают вопросы инженерного обустройства оборонных позиций, а именно минирования территорий,

– говорится в сообщении.

Также подразделения тренируются совместно проводить освобождение территорий сил и средств противника и отражать враждебные контрнаступательные действия. Вместе с основными учебными маневрами подразделения специального назначения отрабатывают выявление, блокирование и ликвидацию вооруженных групп и ДРГ.

"Отметим, что такие учения необходимы для поддержания боеспособности подразделений системы МВД в районах ответственности и боевого согласования с силами Теробороны ВСУ", – добавили в МВД.

В Беларуси 8 сентября стартовали учения, направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября. В то же время пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что значительных изменений в направлении из Беларуси нет, однако подразделения армии лукашенко продолжают усиливать границу с Украиной.

Смотрите фото учений у белорусской границы / Фото МВД и Генштаба ВСУ

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