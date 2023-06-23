Ответ на ракетный террор не заставил себя ждать, – Воздушные силы о "хлопке" в Геническе
Источник:Николай Олещук
Днем 23 июня "хлопок" пришел во временно оккупированный Геническ. В Воздушных силах уже подтвердили прилет по базе российских захватчиков.
Как оказалось, прилет был зафиксирован по базе росгвардии. В настоящее время количество погибших и раненых террористов пока неизвестно.
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"Хлопок" в Геническе
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук прокомментировал взрывы в Геническе. Он подтвердил, что было попадание в базу росгвардии.
База росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!
– подчеркнул Олещук.
Кстати, оккупанты сняли свое видео последствий прилета в Геническу. По их данным, у них 7 "двухсотых".