Ответ на ракетный террор не заставил себя ждать, – Воздушные силы о "хлопке" в Геническе

Днем 23 июня "хлопок" пришел во временно оккупированный Геническ. В Воздушных силах уже подтвердили прилет по базе российских захватчиков.

Как оказалось, прилет был зафиксирован по базе росгвардии. В настоящее время количество погибших и раненых террористов пока неизвестно.

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"Хлопок" в Геническе

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук прокомментировал взрывы в Геническе. Он подтвердил, что было попадание в базу росгвардии.

База росгвардии в Геническе. Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!

– подчеркнул Олещук.

Кстати, оккупанты сняли свое видео последствий прилета в Геническу. По их данным, у них 7 "двухсотых".