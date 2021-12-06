Ответ от Лукашенко: Беларусь запретила импорт товаров из стран, которые ввели санкции

Беларусь запретила ввоз ряда товаров из стран, которые ранее ввели санкции против Минска. В МИД страны пояснили, что это ответ на санкционное давление, которое режим Лукашенко считает незаконным.

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства 6 декабря. В МИД считают, что это подрывает суверенитет Беларуси и ухудшает благосостояние белорусских граждан.

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Указ подпишут в ближайшие сроки

С целью защиты национальных интересов правительство Беларуси приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции,

- сообщили в МИД.

В министерстве сообщили, что соответствующее постановление подпишут в ближайшее время. Что касается того, что это решение может навредить белорусскому рынку товаров, в МИДе непреклонны – говорят, что "насыщение произойдет товарами из других стран".

Беларусь сразу после санкций пригрозила ответом

Отметим, что еще сразу после принятия пятого пакета санкций в Минске пригрозили жестким ответом. Более того, глава МИД Владимир Макей подчеркнул, что это может полностью отторгнуть Беларусь от Европы и даже привести к потере ею государственности.

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Коротко о последних санкциях против Беларуси

Последний пакет санкций против Беларуси ввели 2 декабря Великобритания, Канада, США и ЕС.

Карательные ограничения касаются 20 организаций и 12 физических лиц.

В санкционный перечень попал и средний сын Лукашенко – Дмитрий.

На этот шаг западные страны пошли из-за миграционного кризиса на границе, а также пренебрежения благосостоянием граждан.

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