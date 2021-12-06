Про це мовиться у заяві дипломатичного відомства 6 грудня. У МЗС вважають, що це підриває суверенінет Білорусі та погіршує добробут білоруських громадян.

Раніше Білорусь пригрозила санкціями у відповідь Заходу

Указ підпишуть у найближчі терміни

З метою захисту національних інтересів уряд Білорусі прийняв рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції,

– повідомили в МЗС.

У міністерстві повідомили, що відповідну ухвалу підпишуть найближчим часом. Щодо того, що це рішення може зашкодити білоруському ринку товарів, то в МЗС непохитні – кажуть, що "насичення відбудеться товарами з інших країн".

Білорусь одразу після санкцій пригрозила відповіддю

Зазначимо, що ще одразу після ухвалення п'ятого пакета санкцій у Мінську пригрозили жорсткою відповіддю. Ба більше, голова МЗС Володимир Макей наголосив, що це може повністю відвернути Білорусь від Європи і навіть призвести до втрати нею державності.

Читайте також Лукашенко хоче отримати наступний мільярд від Путіна саме з Криму

Коротко про останні санкції проти Білорусі

Останній пакет санкцій проти Білорусі ввели 2 грудня Велика Британія, Канада, США та ЄС.

Каральні обмеження стосуються 20 організацій та 12 фізичних осіб.

До санкційного переліку потрапив і середній син Лукашенка – Дмитро.

На цей крок західні країни пішли через міграційну кризу на кордоні, а також нехтування добробутом громадян.

Дивіться відео про те, як Лукашенко штурмує Польщу – в "Теории заговора"