Ответ прост, – в Воздушных силах объяснили, почему Россия качает ракетами типа X

Ракета типа Х-22, которой был произведен обстрел Кременчуга – советского типа. А ракеты Х-101 и другие уже модификации. Вся утварь у них иностранного производства, преимущественно из Японии, США и Европы – говорится о чипах и микросхемах.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он также отметил, что нельзя рассчитывать на то, что ракеты определенного типа у россиян просто закончатся. Их нужно сбивать и уничтожать.

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Почему кафиры начали использовать старые советские ракеты – ответ прост, они относительно недорогие, ведь производились в Советском Союзе,

– отмечают в Воздушных силах.

Россияне уже выпустили немало ракет, которые стоят около 5 миллионов долларов в одну, объясняет Юрий Игнат. Соответственно, сейчас они под санкциями, поэтому используют те остатки, которых немало на складах, а именно ракеты типа Х-22, говорит он.

По словам спикера Воздушных сил, Ракета Х-22 очень разрушительна, у нее только боевая часть составляет 950 килограммов. "Ее дальность - 600 километров, именно поэтому несущие ее самолеты переместили к северу от Украины и совершают нападения с территории Курской области", - добавляет Юрий Игнат.

Россияне нанесли удар по ТЦ в Кременчуге ракетой Х-22

Российские кафиры атаковали торговый центр в Кременчуге 27 июня из Курской области ракетами Х-22. Украинцы уже смогли установить конкретных россиян, которые могут быть причастны к военному преступлению. Есть их имена, фото, должности. Военные преступники, атаковавшие Кременчуг, служат в базирующемся в Калужской области 52 гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку воинской части 33310 в населенном пункте Шайковка.

Данные о погибших и раненых в результате атаки постоянно обновляются и, к сожалению, их количество растет. К утру 28 июня было известно о 18 погибших. На месте ракетного удара продолжали работать спасатели. Мэр сообщал, что еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Также госпитализированы в больницу. Всего на момент атаки в ТЦ находились 1000 человек.

Но это не единственная ракета, выпущенная по Кременчугу в тот день. Другая вражеская ракета россиян попала в пустырь. Именно из-за этого в результате этого удара никто не погиб. Ракета была также высокой точности. Стоит отметить, что в Кременчуге очень много жителей, которые говорят по-русски и являются русскими по национальности.

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