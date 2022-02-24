Ответ зависит от вас, – Зеленский призвал россиян повлиять на Путина

На фоне агрессии Кремля Владимир Зеленский обратился к россиянам. Он отметил, что от войны, которую готовит Москва, больше всего пострадают люди.

Кремль может сесть за стол переговоров с собственным народом

Именно люди могут не допустить начала полномасштабной войны России с Украиной. Об этом президент заявил в своем видеообращении, информирует 24 канал.

К теме Зеленский ответил России на "нацистов и ненависть к русским"

Кто может этого не допустить? Люди. Есть ли эти люди среди вас? Уверен, общественные деятели, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, врачи, блогеры, стендаперы, ТИК-токеры и другие обычные люди. Старушки, дети, Отцы и главное – матери. Так же как люди в Украине. Так же как власть в Украине, как бы вас не пытались убедить в обратном,

– сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что понимает, что его обращение не покажут по российскому телевидению, но граждане России должны его увидеть и узнать правду.

Зеленский отметил, что остановиться следует сейчас – пока не поздно. Если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с украинской властью, то возможно, оно сядет за стол с собственным народом.

"Хотят ли русские войны? Я бы очень хотел ответить на это вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации", – подытожил президент.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Главные тезисы из обращения президента: