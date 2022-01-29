В ответе США по "гарантиям безопасности" не учтены важные для России вопросы, – Путин

Владимир Путин в разговоре с Эммануэлем Макроном пообещал внимательно изучить письменный ответ США относительно "гарантий безопасности". Уже после этого Москва обнародует свою официальную позицию.

О результатах разговора с президентом Франции сообщили в пресс-службе Кремля. Однако еще до "внимательного изучения" российская сторона сделала свои выводы.

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В документе не учли важные требования России, – Кремль

В Кремле возмущены, что в документе не учли позиции, которые были принципиальными для России.

О чем говорится:

недопущение расширения НАТО,

отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ,

возвращение военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Цинично, но Путин обвинил США и союзников в игнорировании принципа неделимости безопасности, который зафиксирован в базовых документах ОБСЕ и НАТО. Принцип, которым упрекает Россия, заключается в том, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

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Письменный ответ США относительно "гарантий безопасности": что известно

В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" к НАТО.

Кремль требует юридических гарантий о нерасширении НАТО на Восток. Главное условие – не принимать в Альянс Украину и Грузию.

10 января по "гарантиям безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Россией, 13 января – между ОБСЕ и Кремлем.

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал главе МИД Сергею Лаврову письменный ответ.

26 января в Москву документ привез американский посол Джон Салливан.

Текст – не обнародовали.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что в Украине видели текст документа до того, как он попал в Москву.

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