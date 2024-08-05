Что ждет тех, кто не обновил свои данные до 16 июля: какими будут шаги ТЦК

Обновить свои военно-учетные данные граждане должны были до 16 июля. Тех, кто не выполнил требование закона ждет административная ответственность.

Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

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Обязанность уточнения данных закреплена законодательством. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАП или путем регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.

Те, кто не обновил данные, не будут знать, есть ли нарушения

Привилегией для граждан, которые обновили данные, является то, что в случае направления повестки или приглашения в ТЦК на прохождение ВВК, уточнения данных, постановки на учет, они однозначно будут знать, что повестка направлена. Найдут ее в своем почтовом ящике и будут понимать, есть ли какие-то нарушения.

Граждане, которые не обновили данные и не проживают по зарегистрированному, задекларированному месту жительства, будут получать повестки по неактуальным адресам. Соответственно, после этого будут привлечены к административной ответственности,

– отметила Козак.

Более того, узнавать о существовании этих административных взысканий они будут уже тогда, когда данное постановление пойдет к обязательному исполнению в исполнительную службу.

Поэтому, как отмечает представитель ТЦК, те, кто обновил свои данные, в принципе защищены и будут четко понимать те процессы оповещения.

Вот как это выглядит на практике:

Военнообязанным, которые не уточнили свои данные, ТЦК направляет повестку по последнему известному месту жительства.

После неприбытия лица, ТЦК имеет право сразу вынести постановление и наложить административное взыскание (штраф от 17 до 25 тысяч гривен).

После неприбытия по повестке лицом займутся органы Национальной полиции с целью осуществления административного розыска и доставки в соответствующий ТЦК.

И после этого отдельно гражданин также будет привлекаться к админответственности за необновление данных. То есть это два отдельных нарушения.

. Законодательство не предусматривает вынесения постановления о наложении административного взыскания.