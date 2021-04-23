Ожидаем подтверждений разведки и объяснений Кремля, – МИД об отводе российских войск
Накануне в Минобороны России заявили об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма. А уже 23 апреля войска действительно начали покидать полуостров. В Министерстве иностранных дел Украины заявили: если Россия сдержит слово, то это позволит ослабить напряженность. В то же время Киев ожидает подтверждений отвода от разведки и объяснений Кремля.
Источник:24 канал
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра обороны России о начале отвода российских войск.
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Как в МИД реагируют на информацию об отводе войск России
Само заявление министра Шойгу – позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность,
– отметил Кулеба.
Однако добавил, что следует помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни вообще конфликт.
На какие аспекты советует обратить внимание Кулеба
- заявления – это хорошо, но Украина хотела бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО,
- эти войска не просто дошли до украинской границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины.
"Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной", – подчеркнул министр.
Кулеба также отметил, что Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Ведь это помогло побудить Москву к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений.
В то же время Киев призывает партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России.
Россия отводит войска от границы с Украиной: основное
- В течение последнего месяца возле границ с Украиной и на территории оккупированного Крыма Россия массово стягивала войска и технику.
- В Пентагоне отметили, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- В Кремле же уверяли, что это "учения" и "собственная потребность перемещения". Всего в апреле россияне хотели провести более 4 тысяч военных учений.
- В то же время международные партнеры и военные аналитики предполагали, что новое нападение на Украину вполне вероятно.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
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