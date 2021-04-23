Накануне в Минобороны России заявили об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма. А уже 23 апреля войска действительно начали покидать полуостров. В Министерстве иностранных дел Украины заявили: если Россия сдержит слово, то это позволит ослабить напряженность. В то же время Киев ожидает подтверждений отвода от разведки и объяснений Кремля.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра обороны России о начале отвода российских войск.

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Как в МИД реагируют на информацию об отводе войск России

Само заявление министра Шойгу – позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность,

– отметил Кулеба.

Однако добавил, что следует помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни вообще конфликт.

На какие аспекты советует обратить внимание Кулеба

заявления – это хорошо, но Украина хотела бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО,

эти войска не просто дошли до украинской границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины.

"Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной", – подчеркнул министр.

Кулеба также отметил, что Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Ведь это помогло побудить Москву к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений.

В то же время Киев призывает партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России.

Россия отводит войска от границы с Украиной: основное