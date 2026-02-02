Как работодатель может аннулировать бронь от мобилизации: объяснение юриста
- Работодатель имеет право аннулировать бронирование военнообязанного работника через приложение Дія, но не чаще одного раза в пять дней.
- Для аннулирования брони работодатель должен указать данные работника, включая фамилию, имя, отчество, РНОКПП или паспортные данные, и дату рождения.
Работодатель имеет право самостоятельно аннулировать бронирование военнообязанного работника. Однако сделать это можно только по определенной законодательством процедуре.
Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал об этом "РБК-Украина".
Как работодатель может отозвать бронь от мобилизации?
По его словам, такая возможность прямо предусмотрена действующим законодательством. В частности, речь идет о Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года.
Работодатель имеет право инициировать аннулирование брони по собственному решению, но не чаще одного раза в пять календарных дней,
– пояснил юрист.
Подача на отмену бронирования осуществляется через приложение Дія. В заявлении работодатель должен указать:
- фамилию, имя и отчество работника;
- РНОКПП (при наличии) или паспортные данные;
- дату рождения;
Лобунько объяснил, что закон ограничивает частоту подачи заявлений на отмену брони - не более одного раза в пять дней, даже для критически важных предприятий. Поэтому работодатель может отозвать бронирование работника, но только в рамках установленной процедуры и с соблюдением предусмотренных сроков.
