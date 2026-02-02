Укр Рус
24 Канал Новости Украины Как работодатель может аннулировать бронь от мобилизации: объяснение юриста
2 февраля, 17:45
2

Как работодатель может аннулировать бронь от мобилизации: объяснение юриста

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Работодатель имеет право аннулировать бронирование военнообязанного работника через приложение Дія, но не чаще одного раза в пять дней.
  • Для аннулирования брони работодатель должен указать данные работника, включая фамилию, имя, отчество, РНОКПП или паспортные данные, и дату рождения.

Работодатель имеет право самостоятельно аннулировать бронирование военнообязанного работника. Однако сделать это можно только по определенной законодательством процедуре.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал об этом "РБК-Украина".

Смотрите также Отсрочка может исчезнуть: кому нужно будет ее восстановить

Как работодатель может отозвать бронь от мобилизации?

По его словам, такая возможность прямо предусмотрена действующим законодательством. В частности, речь идет о Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

Работодатель имеет право инициировать аннулирование брони по собственному решению, но не чаще одного раза в пять календарных дней,
– пояснил юрист.

Подача на отмену бронирования осуществляется через приложение Дія. В заявлении работодатель должен указать:

  • фамилию, имя и отчество работника;
  • РНОКПП (при наличии) или паспортные данные;
  • дату рождения;

Лобунько объяснил, что закон ограничивает частоту подачи заявлений на отмену брони - не более одного раза в пять дней, даже для критически важных предприятий. Поэтому работодатель может отозвать бронирование работника, но только в рамках установленной процедуры и с соблюдением предусмотренных сроков.

Актуальные новости о мобилизации в Украине