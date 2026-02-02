Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів про це "РБК-Україна".

Дивіться також Відстрочка може зникнути: кому потрібно буде її поновити

Як роботодавець може відкликати бронь від мобілізації?

За його словами, така можливість прямо передбачена чинним законодавством. Зокрема, йдеться про Порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації, затверджений постановою Кабінету міністрів України №76 від 27 січня 2023 року.

Роботодавець має право ініціювати анулювання броні за власним рішенням, але не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів,

– пояснив юрист.

Подання на скасування бронювання здійснюється через застосунок Дія. У заяві роботодавець має вказати:

прізвище, ім’я та по батькові працівника;

РНОКПП (за наявності) або паспортні дані;

дату народження;

Лобунько пояснив, що закон обмежує частоту подачі заяв на скасування броні — не більше одного разу на п’ять днів, навіть для критично важливих підприємств. Тож роботодавець може відкликати бронювання працівника, але лише у рамках встановленої процедури та з дотриманням передбачених строків.

Актуальні новини про мобілізацію в Україні