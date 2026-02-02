Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько рассказал об этом "РБК-Украина".

Как работодатель может отозвать бронь от мобилизации?

По его словам, такая возможность прямо предусмотрена действующим законодательством. В частности, речь идет о Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

Работодатель имеет право инициировать аннулирование брони по собственному решению, но не чаще одного раза в пять календарных дней,

– пояснил юрист.

Подача на отмену бронирования осуществляется через приложение Дія. В заявлении работодатель должен указать:

фамилию, имя и отчество работника;

РНОКПП (при наличии) или паспортные данные;

дату рождения;

Лобунько объяснил, что закон ограничивает частоту подачи заявлений на отмену брони - не более одного раза в пять дней, даже для критически важных предприятий. Поэтому работодатель может отозвать бронирование работника, но только в рамках установленной процедуры и с соблюдением предусмотренных сроков.

