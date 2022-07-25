В возрасте 98 лет умерла Ванда Горчинская – связная и медсестра ОУН

В 98-летнем возрасте не стало связной и медсестры ОУН Ванды Горчинской. За свою жизнь она отбывала наказание за так называемую антисоветскую деятельность.

О смерти женщины 24 июля сообщили ее внуки Тарас Демчук и Роман Василик. Горчинская имела позывной "Домовына".

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Участница Норильского восстания

Ванда Демчук (Горчинская) родилась в городе Копычинцы Гусятинского района Тернопольской области. В ОУН вступила в 18 лет. Она работала связной, принтером, медсестрой.

Связную арестовали и осудили в 1946 году. Она получила 15 лет лагерей. Отбывала наказание в лагерях Дудинки, Норильска, Тайшета и Мордовии. В 1953 участвовала в Норильском восстании.

Норильское восстание – восстание политических заключенных Норильского концлагеря, продолжавшееся с 26 мая по 4 августа 1953 года.

В 2018 году Горчинская получила награду – орден княгини Ольги ІІІ степени. Только 5 июля ей исполнилось 98 лет.

Погибшие на войне

К сожалению, сейчас нашему поколению приходится продолжать борьбу с врагом. Поэтому погибают лучшие сыновья нашего государства. Одно из последних печальных известий – в боях за Украину отдал свою жизнь командир 28 бригады Виталий Гуляев. Украинский военный погиб 23 июля в Николаевской области.

Также в зоне боевых действий автомобиль львовских десантников наехал на мину. В результате трагедии погиб депутат Львовского районного совета Тарас Жеребецкий. Он был воином АТО с 2014 года, после полномасштабного вторжения российских кафиров пошел защищать Украину в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

К сожалению, недавно 72 бригада Черных Запорожцев потеряла одного из лучших своих воинов – Юрия Тарана. Молодой офицер, командир, Герой и мотивированный боец отдал свою жизнь за Победу.

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24 канал выражает соболезнования родным и близким умершей Ванды Горчинской.