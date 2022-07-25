Про смерть жінки 24 липня повідомили її онуки Тарас Демчук і Роман Василик. Горчинська мала позивний "Домовина".

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Учасниця Норильського повстання

Ванда Демчук (Горчинська) народилася в місті Копичинці Гусятинського району на Тернопільщині. В ОУН вступила у 18 років. Вона працювала зв'язковою, друкаркою, медсестрою.

Зв'язкову заарештували та засудили у 1946 році. Вона отримала 15 років таборів. Відбувала покарання у таборах Дудінки, Норильська, Тайшета та у Мордовії. У 1953 році брала участь у Норильському повстанні.

Зверніть увагу! Норильське повстання – повстання політичних в'язнів Норильського концтабору, яке тривало з 26 травня по 4 серпня 1953 року.

У 2018 році Горчинська отримала нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Лише 5 липня їй виповнилось 98 років.

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким померлої Ванди Горчинської.

Загиблі на війні

На жаль, зараз нашому поколінню доводиться продовжувати боротьбу з ворогом. Через це гинуть найкращі сини нашої держави. Одна з останніх сумних звісток – у боях за Україну віддав своє життя командир 28 бригади Віталій Гуляєв. Український військовий загинув 23 липня у Миколаївській області.

Також в зоні бойових дій автомобіль львівських десантників наїхав на міну. Внаслідок трагедії загинув депутат Львівської районної ради Тарас Жеребецький. Він був воїном АТО з 2014 року, після повномасштабного вторгнення російських окупантів пішов боронити Україну у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

На жаль, нещодавно 72 бригада Чорних Запорожців втратила одного з кращих своїх воїнів – Юрія Тарана. Молодий офіцер, командир, Герой та вмотивований боєць віддав своє життя за Перемогу.

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