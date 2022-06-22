В ОВА говорят, что под контролем ВСУ – около 45% Донбасса

В Донецкой ОВА сообщили, что почти половина территории Донецкой области находится под контролем украинских военных. При этом ситуация на линии фронта продолжает быть сложной.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о том, что Вооруженные Силы Украины контролируют примерно 45% территории Донецкой области, где сейчас продолжаются жесткие боевые действия.

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Тем не менее, большинство территорий, к сожалению, временно находятся под оккупацией российских захватчиков, заявил Кириленко.

Соответственно 55 процентов, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху),

– сказал Кириленко в комментарии Радио Свобода.

Глава Донецкой ОВА сказал, что ситуация на линии фронта как Донецкой, так и Луганской областей продолжает быть стабильно сложной. При этом в городах и селах остаются люди, которые не могут или не хотят эвакуироваться в относительно безопасные регионы Украины.

Не уезжающие находятся, как правило, в укрытиях. Но это тоже очень опасно. Потому что враг применяет очень тяжелую артиллерию, авиацию. По линии фронта все виды вооружения, находящиеся у врага, он применяет. Основные тезисы людей, которые остаются, что "Нам некуда ехать", "Нам не хватит средств проживать где-нибудь",

– рассказал Кириленко.

Какая ситуация в Донецкой области: данные Генерального штаба ВСУ

Накануне от обстрелов российских оккупантов в Донецкой области погиб человек. Еще 19 получили ранения разных степеней тяжести.

На Донецком направлении оккупационные войска делают все, чтобы продвинуться в направлении Бахмута. Что касается Северодонецка, они продолжают пытаться взять город под полный контроль. Авиация атаковала 3 населенных пункта:

Верхнекаменка;

Сиротин;

Северодонецк.

В Генштабе сообщили, что продолжаются жесткие боевые действия за город Северодонецк.

Также накануне враг нанес авиационные удары на Бахмутском направлении. А именно в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина. Также на этом направлении наносили авиационно-ракетные удары.

Несмотря на попытки оккупантов, украинские защитники смогли отразить нападение россиян вблизи Новобахмутовки. Бойцам ВСУ успешно удалось отбросить врага с позиций.

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