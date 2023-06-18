В Одессе овчарки загрызли той-терьера на глазах у хозяйки: как оправдывается владелец собак
Источник:Полиция Одесской области
16 июня жительница Одессы прогуливалась со своим той-терьером по улице Абрикосовой. Вдруг на ее собаку набросились две овчарки, которые находились на улице без сопровождения хозяина.
К сожалению, животное погибло на месте. Полицейские уже разыскали владельца овчарок.
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Что угрожает владельцу собак
Хозяин овчарок объяснил полиции, что они якобы самостоятельно выбежали с территории домовладения на улицу, где он их позже и нашел.
В отношении мужчины правоохранители составили административный протокол по части 2 статьи 154 (нарушение правил содержания собак) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Согласно законодательству, мужчине грозит штраф всего 510 гривен.
В Одессе овчарки загрызли той-терьера: видео 18+ (не рекомендуется к просмотру особо чувствительным людям)
В Дрогобыче алабаи загрызли маленькую собачку: коротко
- 24 мая в Дрогобыче 2 больших алабая, гулявших по городу без намордников и хозяев, набросились на двух маленьких собак. К сожалению, одну из пострадавших собачек не удалось спасти.
- На место немедленно отправились экипажи реагирования патрульной полиции. В пресс-службе полиции впоследствии сообщили, что алабаи агрессивно вели себя и бросались на людей. Правоохранители отпугивали алабаев резиновыми пулями.
- Полицейские обнаружили владелицу алабаев. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Как объяснила женщина, во время выгула собаки от нее сбежали. Но судя по рассказам очевидцев, собаки очень долго бегали по улицам и никто их не искал.
- В отделении полиции на женщину составили протокол по статье 154 о нарушении правил содержания собак. Владельцы пострадавших собак могут обратиться в суд.
- Санкция статьи предусматривает наказание – наложение штрафа в размере 3400 гривен с конфискацией животных. Сейчас алабаи закрыты в вольере.