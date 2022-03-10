В Овруче за 4 дня ликвидировали последствия бомбардировок: 19 домов повреждены

Российская орда 6 марта нанесла авиаудари по Житомирщине. В результате массивных обстрелов пострадал город Овруч.

Устранена аварийность около 250 балконов

Ликвидация последствий бомбардировок орды продолжалась 4 дня. Из-за обстрелов повреждения получили 19 многоэтажных домов.

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Спасатели восстановили кровли в трех многоэтажках. Сообщается, что во всех подъездах отремонтированы входные двери и обустроены ветровые окна.

Также устранена аварийность около 250 балконов. От обломков и стекла убрали придомовые территории.

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