Ждем дальнейших "шагов доброй воли", – Пионтковский о бегстве оккупантов со Змеиного

Очень символично, что в последний день саммита ЕС произошло изгнание оккупантов с острова Змеиный. Безграмотный русский генерал назвал это "шагом доброй воли".

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также объяснил, почему генерал безграмотный – нет изречения о "шаге доброй воли", есть жест доброй воли.

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Нам остается только ждать дальнейших "шагов доброй воли" от путинского режима в ближайшее время,

– добавил Пионтковский.

Бегство российских солдат со Змеиного

В результате военной операции Украины 30 июня российские оккупанты эвакуировали остатки гарнизона и покинули остров Змеиный.

В минобороны России подтвердили отвод военных со Змеиного, но назвали это не бегством, а "шагом доброй воли".

По мнению аналитиков института войны, поражение России на Змеином немного ослабит давление возле побережья Украины, но не положит конец морской блокаде.

ВСУ за последние несколько дней регулярно обстреливали врага на острове Змеиный. В частности, нашим военным удалось уничтожить очередной комплекс "Панцирь-С1", который оккупанты привезли с собой. А перед этим на остров Змеиный захватчики пригнали большой десантный корабль.

Андрей Пионтковский о побеге российских оккупантов со Змеиного: смотрите видео

Сколько техники россияне "подарили морю" на Змеином

Наибольшей потерей российских кафиров вблизи украинского острова стал флагман их черноморского флота – крейсер "Москва" стоимостью 750 миллионов долларов , ушедший на дно Черного моря 14 апреля.

Вместе с тем украинские защитники и защитницы уничтожили по меньшей мере восемь зенитных ракетных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более 100 миллионов долларов и четыре судна разных классов, которые в общей сложности стоили около 50 миллионов долларов.

К слову, одним из самых приятных попаданий ВСУ стал буксир россиян "Василий Бех" – судно являлось одним из новейших морских транспортных средств черноморского флота России, 2016 года выпуска. Оно затонуло 17 июня, приблизительная его стоимость – 25 миллионов долларов .