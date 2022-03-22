В озере в Одесской области обнаружили тело 15-летнего подростка, которого искали 2 месяца
Источник:Нацполиция
Полицейские обнаружили тело 15-летнего Никиты Мосеева. Он без вести пропал еще 2 месяца назад.
Молодого человека нашли 21 марта на окраине села Виноградовка. Он был жителем Болграда. Об этом сообщили в Национальной полиции.
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Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружили.
Без вести пропавшего парня разыскивали в течение двух месяцев. Вчера вечером его без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в озере на окраине села Виноградовка,
– говорится в сообщении.
Событие квалифицировали как "утопление". Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать окончательную причину смерти.
Нашли тело подростка, разыскиваемого 2 месяца / Фото Нацполиции
Спасатели вытащили его и отправили на экспертизу / Фото Нацполиции