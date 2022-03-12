Ожидаем, чтобы лидеры мира показали, как они могут повлиять, – Зеленский о Федорове

Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Из-за этого президент Владимир Зеленский на связи с западными партнерами в ожидании их влияния на ситуацию.

Зеленский провел разговор с Шольцом и Макроном

Глава государства во время обращения к украинцам сказал, что ночью с партнерами постоянно обсуждал ситуацию с мэром Мелитополя, сообщает 24 канал.

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Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие,

– отметил президент.

Он добавил, что позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу. Также Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я буду говорить со всеми, чтобы освободили наших людей", – заявил президент.

Мы ожидаем, чтобы они, лидеры мира, показали, как они могут повлиять на эту ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека. Такого человека, который олицетворяет собой всю мелитопольскую общину. Украинцев, которые не сдаются,

– резюмировал Зеленский.

Коротко о похищении мэра

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что местонахождение Федорова – неизвестно.

Его похитили из Дворца культуры в Мелитополе. Похищение мэра Мелитополя попало на видео.

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