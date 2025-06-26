Ожидаем хороших новостей, – Буданов намекнул на другие возможные обмены в ближайшее время
- 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен пленными, освободив украинских защитников, среди которых бойцы в возрасте до 25 лет, тяжелобольные и тяжелораненые.
- Кирилл Буданов намекнул на возможность других обменов в ближайшее время, подчеркивая продолжение усилий по возвращению всех военнопленных.
- Большинство освобожденных провели в плену более трех лет, среди них нацгвардейцы, которые охраняли ЧАЭС, и защитники Мариуполя.
Украина и Россия 26 июня провели очередной обмен пленными. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов намекнул на то, что в ближайшее время возможны другие обмены.
В частности, он сказал, что сейчас украинская сторона ожидает хороших новостей и продолжает бороться за возвращение каждого и каждой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова.
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Что заявил Буданов об обмене пленными
Начальник ГУР МО отметил, что сегодня, 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, из российского плена освобождена очередная группа украинских защитников.
Согласно договоренностям, достигнутыми в Стамбуле, возвращаются бойцы в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и тяжелораненые. Самому молодому из освобожденных сегодня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21 года во время обороны Мариуполя,
– рассказал Буданов.
Он добавил, что большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, которые охраняли ЧАЭС, и защитники Мариуполя.
Домой также вернулись военные Вооруженных сил и Госпогранслужбы. Стоит заметить, что, несмотря на дезинформацию со стороны России, обмены будут продолжаться до полного возвращения военнопленных в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных.