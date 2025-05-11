"Ожидаем ясного ответа от России": Зеленский обратился к украинцам

В вечернем обращении президент Зеленский заявил, что ждет ответ России на предложение о полном прекращении огня с завтрашнего дня, 12 мая. Глава государства подтвердил намерение встретиться с Путиным в Турции.

Украинский лидер подчеркнул, что полное и безусловное прекращение огня должно быть длительным, чтобы дать необходимую основу дипломатии и значительно приблизить мир, сообщает 24 Канал.

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"Увидим реакцию партнеров"

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает "ясный ответ от России" относительно 30-дневного перемирия.

Также он напомнил, что партнеры неоднократно выражали готовность ужесточать санкции против Москвы, если Путин откажется от прекращения огня. Президент намекнул, что в будущем станет ясно, действительно ли это так.

Кроме того, он отреагировал на предложение Путина провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Зеленский согласился лично приехать в Турцию. Там он будет ждать российского диктатора.

И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают,

– отметил политик.

Зеленский рассказал, что сегодня провел разговоры с президентом Франции и Финляндии. Он поблагодарил их за поддержку.

Также он назвал продуктивной встречу "коалиции решительных" в Киеве 10 мая.

Я благодарен всем лидерам, всем странам, с которыми говорили о безопасности и дипломатии, о прекращении огня: 30 стран, Евросоюз и НАТО. Мы готовим хорошие решения в поддержку Украины, в поддержку наших людей,

– подытожил Зеленский.