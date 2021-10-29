Ожидаем выход на плато, – Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине

Денис Шмыгаль заявил, что в ходе третьей волны Украина выходит на плато заболеваемости коронавирусом. По его словам, оно ожидается на этой или на следующей неделе.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время антирекорд количества новых больных COVID-19. Об этом он сообщил во время Конгресса региональных и местных властей, проходящего в Одессе.

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Украина вышла на плато

По прогнозам, эта неделя, возможно следующая, – это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация – это единственный путь, чтобы избежать пандемии,

– сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль также добавил, что в течение этой недели в Украине провели рекордное количество вакцинаций граждан против коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Украине

заболели 2 878 674 человека;

выздоровели 2 421 495 граждан;

умерли 66 852 пациента.