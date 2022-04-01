Ожидают рекордное количество мариупольцев: эвакуационная колонна отправилась в Запорожье

Из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна с мариупольцами. В составе эвакуационной колонны сразу 43 автобуса.

К автобусам присоединилось много автомобилей

Об эвакуационной колонне из Бердянска в Запорожье сообщили в Мариупольском горсовете. К автобусам присоединилось много частного транспорта.

Это важно Мариуполь и в дальнейшем закрыт на въезд и опасен для выезда, – советник мэра

Колонну сопровождают автомобили Красного Креста и ГСЧС. Ожидается рекордное количество эвакуированных мариупольцев.

Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев,

– говорится в сообщении.



Колонна из Бердянска в Запорожье / Фото из телеграма Мариупольского горсовета

Заметим, что Мариуполь продолжает находиться в блокаде российских военных. По предварительным данным, в городе остается более 100 тысяч человек.

Из города удалось эвакуировать 75 тысяч человек. Об этом заявляла министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Вечернее обращение Верещук за 31 марта: смотрите видео