Ожидают рекордное количество мариупольцев: эвакуационная колонна отправилась в Запорожье

1 апреля 2022 , 11:31
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Источник:

Мариупольский городской совет

Из Бердянска в Запорожье отправилась эвакуационная колонна с мариупольцами. В составе эвакуационной колонны сразу 43 автобуса.

К автобусам присоединилось много автомобилей

Об эвакуационной колонне из Бердянска в Запорожье сообщили в Мариупольском горсовете. К автобусам присоединилось много частного транспорта.

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Колонну сопровождают автомобили Красного Креста и ГСЧС. Ожидается рекордное количество эвакуированных мариупольцев.

Эвакуационная колонна из Бердянска отправилась в Запорожье. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта. Сегодня ожидаем прибытия рекордного количества мариупольцев,
– говорится в сообщении.


Колонна из Бердянска в Запорожье / Фото из телеграма Мариупольского горсовета

  • Заметим, что Мариуполь продолжает находиться в блокаде российских военных. По предварительным данным, в городе остается более 100 тысяч человек.
  • Из города удалось эвакуировать 75 тысяч человек. Об этом заявляла министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Автор: Михайло Гема