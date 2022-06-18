"Ожидали большего": власти Грузии резко отреагировали на решение о своем статусе кандидата ЕС

В Грузии резко отреагировали на решение Еврокомиссии не рекомендовать предоставить их стране статус кандидата в ЕС. Там заявили, что ожидали большего, однако останавливать евроинтеграционные реформы не будут.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили 17 июня. Однако президент Саломе Зурабишвили значительно эмоциональнее отреагировала на событие.

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Как отреагировал Дарчиашвили на решение Еврокомиссии

По словам главы МИД, Грузия продолжит двигаться по европейскому пути. Ведь государство и его народ стремятся получить полноправное членство в ЕС. Сейчас там уже есть программа реформ, которую должностное лицо считает амбициозной и перспективной.

Учитывая усилия Грузии и проведенные реформы, мы ожидали большего. Но важно, что сегодня Евросоюз открыто зафиксировал решение об открытии для Грузии европейской перспективы.

– акцентировал министр.

Он напомнил, что практика выполнения ряда условий для предоставления статуса кандидата в члены ЕС не является чем-то новым. К примеру, аналогичный опыт был ранее у Балтийских стран.

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Глава государства не сдерживалась в своем заявлении , однако сказала, что это и вина самой Грузии. Поэтому сразу же предложила создать в Грузии "комиссию по реформам".

По ее словам, это должно быть специальным независимым институтом, который будет заниматься выполнением условий для обретения страной статуса кандидата. Страна хочет добиться этого еще до конца 2022 года.

"Вы можете быть огорчены, я больше отношусь к категории злых... Факты не означают, что мы должны опустить руки. У нас нет времени ни на нытье, ни на разочарование, потому что то, что произошло сегодня, является предупреждением... Это наша вина", - подытожила лидер Грузии.

Почему Грузии не хотят предоставлять статус кандидата

Еще ночью до оглашения решения Еврокомиссии, анонимные источники сообщили, что в Грузию могут быть выдвинуты определенные условия . 17 июня это подтвердило заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен. Она сказала, что комиссары рекомендуют предоставить статус кандидата ЕС двум странам Украины и Молдовы.

По Грузии она лишь сказала, что комиссия "рекомендует предоставить европейскую перспективу". Мол, в будущем будут определять, насколько Грузия отвечает требованиям для предоставления статуса кандидата.

Как стало известно об этом решении Еврокомиссии: смотрите видео