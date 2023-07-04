Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а вагнеровцев – террористами
Источник:Евгения Кравчук
Во вторник, 4 июля, состоялась сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере. Она завершилась принятием итоговой декларации, в которой, в частности, признали террористический характер ЧВК "Вагнера".
Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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О чем идет речь в итоговой декларации
По словам Евгении Кравчук, в документе указано, что терроризм представляет одну из самых больших угроз международному миру и безопасности. Так же характеризуются и ЧВК "Вагнера", и сама Россия.
Так, говорится, что действия "Группы Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические. Следовательно, государства-члены ОБСЕ должны принять меры против этой ЧВК и ее аффилированных и правопреемственных структур, в частности, путем объявления их террористической организацией.
При этом отмечается, что российский диктатор лично признал, что деятельность ЧВК "Вагнера" была "полностью финансирована" государством.
Также итоговая декларация призывает государств-членов усиливать международные нормы, которые четко признают:
- террористический характер ЧВК "Вагнера" и ее действий,
- ответственность России как государства-спонсора этой террористической организации,
- недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.
Это, как подчеркнула Евгения Кравчук, самое главное.
Впервые закреплено в официальном документе международной организации
Также заместитель главы фракции "Слуга народа" отметила, что такая формулировка впервые закреплена в официальном документе международной организации.
Кстати, аналогичный термин "state sponsor of terrorism" знает и законодательство США, которые также являются членом ОБСЕ. Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире,
– сообщила Евгения Кравчук.
Как подытожила Евгения Кравчук, "терроризм не должен оставаться без внимания и справедливого наказания".