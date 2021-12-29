"Пациенты сгорели заживо": подробности трагического пожара в реанимации Косово

Смертельный пожар произошел в больнице Косово, на Прикарпатье, 28 декабря. Мэр города заявил, что, вероятно, кто-то задел заупокойную свечу.

Городской глава Косово Юрий Плосконос рассказал, что взрыва не было. Добавил, что все окна в больнице были целы.

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Мэр города Косово заявил, что люди в больнице сгорели заживо

Плосконос рассказал, что некоторые окна пришлось разбить, так как их не могли открыть. Между тем было необходимо устранить задымленность.

Когда умирает больной – санитарки всегда ставят свечу в обычных палатах, но до этого случая я не знал, что так же делают и в реанимациях,

– заявил мэр города.

Мэр предположил, что это просто трагическое стечение обстоятельств, потому что если зажечь свечу, то кислород в воздухе не загорится. По словам мэра:

свечу могли зацепить одеждой или та свеча перевернулась и имела контакт с веществами, перенасыщенными кислородом;

все начало очень быстро гореть.

"Вы себе представьте, за все время COVID больные в этой реанимации умирали десятками. Только в сентябре умерло 19 человек, и это считайте было 19 свечей. Но такая трагедия произошла именно сейчас. Фактически имеем трагическое стечение различных обстоятельств", – рассказал Плосконос.

Больные сгорели, выходит, заживо. В палате один обгоревший труп и еще два на соседних койках. Все лица преклонного возраста – за 70. Четвертая смерть уже на первом посту. Это женщина, которая скорее всего задохнулась. Вторую спасли. Все лечились от коронавируса,

– заявил политик.

Он также добавил, что в реанимации на время пожара были медсестра и санитарка. Однако пока неизвестно, кто поставил свечу.

Коротко о трагическом пожаре на Прикарпатье

28 декабря на Прикарпатье в Косовской центральной районной больнице произошел взрыв. Об этом первыми сообщили в Минздраве.

Впоследствии стало известно, что в пожаре погибли 4 человека. Глава Областной государственной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук рассказала, что один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое – от пожара.

Спасателям удалось спасти троих пациентов, которые находились в соседней палате.

Впоследствии в Офисе генпрокурора заявили, что причиной пожара в районной больнице в Косово является нарушение требований безопасности. Сейчас проводят досудебное расследование обстоятельств трагедии.

Предварительно известно, что в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов и горела свеча. Пламя сконтактировало с перенасыщенным кислородом воздухом.

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