Один из пассажиров самолета Boeing 737-500, который разбился 9 января в Индонезии, оставил сообщение в соцсети перед авиакатастрофой. Человек, в частности, сделал фото из салона судна.

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В посте пассажира говорится: "Это же в самолете, сэр". Также там указан номер рейса "SJ 182, Jakarta". Об этом сообщает местное издание Cerdik Indonesia.

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Также он опубликовал фото салона самолета. По данным ресурса, вероятно, это тот самый Boeing 737-500.



Сообщение пассажира Boeing 737-500, которое тот оставил перед катастрофой / Скриншот Cerdik Indonesia

Журналисты добавляют, что на месте поисковой операции рыбаки находят мусор, который, как подозревают, является обломками лайнера. Также обнаружили спасательные жилеты и несколько других предметов.

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Коротко о катастрофе Boeing 737-500 в Индонезии