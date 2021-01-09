Падение Boeing 737 в Индонезии: перед катастрофой один из пассажиров написал сообщение – фото
Один из пассажиров самолета Boeing 737-500, который разбился 9 января в Индонезии, оставил сообщение в соцсети перед авиакатастрофой. Человек, в частности, сделал фото из салона судна.
Подробнее о сообщении пассажира
В посте пассажира говорится: "Это же в самолете, сэр". Также там указан номер рейса "SJ 182, Jakarta". Об этом сообщает местное издание Cerdik Indonesia.
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Также он опубликовал фото салона самолета. По данным ресурса, вероятно, это тот самый Boeing 737-500.
Сообщение пассажира Boeing 737-500, которое тот оставил перед катастрофой / Скриншот Cerdik Indonesia
Журналисты добавляют, что на месте поисковой операции рыбаки находят мусор, который, как подозревают, является обломками лайнера. Также обнаружили спасательные жилеты и несколько других предметов.
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Коротко о катастрофе Boeing 737-500 в Индонезии
- Говорится о пассажирском самолете Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.
- Судно выполняло рейс SJ182 из индонезийской столицы Джакарты в Понтианак.
- Сначала появилось сообщение, что самолет исчез с радаров. А через некоторое время министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади сообщил, что он упал в море. Кроме того, в сети опубликовали видео поисковой операции.
- Уже точно известно, что на борту были 62 человека – 50 пассажиров и 12 членов экипажа. В общем 43 взрослых, 7 детей и 3 младенцев. Все погибли.
- По данным МИД, украинцев среди них не было
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