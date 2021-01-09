Падіння Boeing 737 у Індонезії: перед катастрофою один із пасажирів написав повідомлення – фото
Один із пасажирів літака Boeing 737-500, який розбився 9 січня в Індонезії, залишив повідомлення в соцмережі перед авіакатастрофою. Чоловік, зокрема, зробив фото з салону судна.
Докладніше про повідомлення пасажира
У дописі пасажира мовиться: "Це же в літаку, сер". Також там зазначено номер рейсу "SJ 182, Jakarta". Про це повідомляє місцеве видання Cerdik Indonesia.
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Також він опублікував фото салону літака. За даними ресурсу, імовірно, це той самий Boeing 737-500.
Повідомлення пасажира Boeing 737-500, яке той залишив перед катастрофою / Скриншот Cerdik Indonesia
Журналісти додають, що на місці пошукової операції рибалки виявляють сміття, яке, як підозрюють, є уламками лайнера. Також виявили рятувальні жилети та кілька інших предметів.
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Коротко про катастрофу Boeing 737-500 у Індонезії
- Мовиться про пасажирський літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air.
- Судно виконувало рейс SJ182 з індонезійської столиці Джакарти в Понтіанак.
- Спершу з'явилося повідомлення, що літак зник із радарів. А за деякий час міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді повідомив, що він упав у море. Крім того, у мережі опублікували відео пошукової операції.
- Вже точно відомо, що на борту були 62 людини – 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Загалом 43 дорослих, 7 дітей і 3 немовлят. Усі загинули.
- За даними МЗС, українців серед них не було.
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