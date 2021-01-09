Один із пасажирів літака Boeing 737-500, який розбився 9 січня в Індонезії, залишив повідомлення в соцмережі перед авіакатастрофою. Чоловік, зокрема, зробив фото з салону судна.

Докладніше про повідомлення пасажира

У дописі пасажира мовиться: "Це же в літаку, сер". Також там зазначено номер рейсу "SJ 182, Jakarta". Про це повідомляє місцеве видання Cerdik Indonesia.

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Також він опублікував фото салону літака. За даними ресурсу, імовірно, це той самий Boeing 737-500.



Повідомлення пасажира Boeing 737-500, яке той залишив перед катастрофою / Скриншот Cerdik Indonesia

Журналісти додають, що на місці пошукової операції рибалки виявляють сміття, яке, як підозрюють, є уламками лайнера. Також виявили рятувальні жилети та кілька інших предметів.

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Коротко про катастрофу Boeing 737-500 у Індонезії