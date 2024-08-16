Слишком много хотят от старой авиации: почему в России разбился Ту-22М3

В Иркутской области 15 августа упал и загорелся российский бомбардировщик Ту-22М3. Вероятной причиной инцидента являются технические неисправности.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что падение бомбардировщика является результатом санкций, которые применяют против России последние десятилетия. Это суммарный эффект всех ограничений, которые начали действовать еще в 2014 году.

Смотрите также Умер один из пилотов бомбардировщика Ту-22М3, который разбился в Иркутской области

Военная промышленность России

Сергей Грабский подчеркнул, что российская военная промышленность оказалась неспособной обеспечивать потребности военно-космических сил. Следствием является стремительное уменьшение количества самолетов в группировках российского войска.

Бомбардировщик Ту-22М3, упавший, еще со времен СССР. Россия не может позволить себе строительство таких машин. Уровень технической изношенности этих самолетов является даже большим, чем, например, тактической авиации,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что сейчас сложно представить, что российская армия рискнет использовать такие самолеты с максимальной ракетно-бомбовой нагрузкой.

Можно полностью согласиться с выводами нашего Главного управления разведки, ведь российская авиационная промышленность постоянно катится к коллапсу. Восстановиться она не может,

– сказал Грабский.

Однако, он отметил, что в России еще много самолетов, поэтому не стоит ожидать, что скоро оккупанты прекратят атаковать территорию Украины. Чтобы остановить противника, Силам обороны необходимо наращивать собственные воздушные группировки, чтобы со временем минимизировать военные мощности россиян.