Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що падіння бомбардувальника є результатом санкцій, які застосовують проти Росії останні десятиліття. Це сумарний ефект усіх обмежень, які почали діяти ще у 2014 році.

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Військова промисловість Росії

Сергій Грабський підкреслив, що російська військова промисловість виявилась неспроможною забезпечувати потреби військово-космічних сил. Наслідком є стрімке зменшення кількості літаків в угрупованнях російського війська.

Бомбардувальник Ту-22М3, що впав, ще з часів СРСР. Росія не може дозволити собі будівництво таких машин. Рівень технічної зношеності цих літаків є навіть більшим, ніж, наприклад, тактичної авіації,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що зараз складно уявити, що російська армія ризикне використовувати такі літаки із максимальним ракетно-бомбовим навантаженням.

Можна повністю погодитись із висновками нашого Головного управління розвідки, адже російська авіаційна промисловість невпинно котиться до колапсу. Відновитися вона не може,

– сказав Грабський.

Проте, він наголосив, що у Росії ще багато літаків, тому не варто очікувати, що скоро окупанти припинять атакувати територію України. Щоб зупинити противника, Силам оборони необхідно нарощувати власні повітряні угрупування, аби з часом мінімізувати військові потужності росіян.