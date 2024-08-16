Раніше російські ЗМІ стверджували, що нібито екіпаж зміг катапультуватись. Загалом на борту Ту-22М3 перебували 4 людини, передає 24 Канал.

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Роботи на місці падіння ТУ-22М3 тривали всю ніч

За словами губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, роботи на місці аварії військового літака ТУ-22М3 тривали всю ніч.

На мій глибокий жаль, одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію надають органи військового командування міноборони Росії,

– написав той, стверджуючи, що це "важка втрата" для російської авіації.

Також, за повідомленням Кобзєва, інші пілоти отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Додамо, що літак розбився у "безлюдній місцевості, на землі обійшлося без руйнувань". Він нібито виконував плановий політ в Іркутській області.

У Росії кажуть, що причиною падіння ТУ-22М3 стала технічна несправність.