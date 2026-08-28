Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии, пишет BGNES.

Что известно о дроне, который был обезврежен вблизи Болгарии?

После получения соответствующего запроса от губернатора Бургасской области решение о проведении операции было согласовано на уровне начальника обороны, а его выполнение поручено командующему Военно-морскими силами Болгарии.

В район направили специализированную группу болгарских ВМС. Военнослужащие провели разведку и осмотр беспилотного аппарата, после чего решили не транспортировать его, а уничтожить непосредственно на месте. В Министерстве обороны Болгарии объяснили, что такое решение было принято из соображений безопасности.

В то же время, болгарская сторона пока не раскрывает тип беспилотника, его происхождения или назначения.

Напомним, утром 26 августа на побережье Черного моря в Румынии и Болгарии были обнаружены фрагменты нескольких неизвестных беспилотников. В румынском Олимпе обломок обнаружили на пляже и временно закрыли участок для туристов, а еще один фрагмент накануне вынесло морем на побережье Констанцы.

В Болгарии один беспилотник обнаружили возле Варны – взрывчатки в нем не было, поэтому аппарат был доставлен на военно-морскую базу для исследования. Еще два БПЛА заметили в водах Черного моря близ Помория и Паша-дере и уничтожили, а крыло ударного дрона без боезаряда возле Камчии также было передано военным для дальнейшего изучения.

Ранее в селе Крокмаз на юге Молдовы взорвался беспилотник, обломки которого повредили несколько частных хозяйств. По предварительным данным, дрон взорвался на высоте около 2,5 метров после столкновения с деревом, а специалисты обнаружили во фрагментах компоненты, похожие на части управляемой ракеты, что может свидетельствовать об использовании дрона-ракеты.

Молдавские власти назвали инцидент серьезным нарушением воздушного пространства страны. В результате взрыва никто не погиб, пожар быстро ликвидировали, однако обломки нанесли материальный ущерб местным жителям.